أستاذ فيروسات ومناعة: أرخص المنظفات قد يمنع 60%‏ من الإصابة بفيروس C

أكد الدكتور عبد الرحمن ذكرى، أستاذ الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام أن المستشفيات فى مصر هى المسئول الأول عن نقل العدوى وإصابة ملايين المصريين بفيروس C.

وأضاف ذكرى خلال مؤتمر المنتدى الدولى لأمراض الكبد، الذى يعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة أن استخدام أرخص وأبسط أنواع المنظفات كوسيلة للتنظيف والتعقيم داخل المستشفيات والعيادات قد يساهم فى منع أكثر من 60% من الإصابات الجديدة بفيروس C، والتى تنتقل عبر الأدوات الملوثة ودون الحاجة لوسائل التعقيم والتنظيف باهظة الثمن حسبما أكدت التجارب التى أجراها بنفسه.