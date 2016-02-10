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النيابة تطلب التحريات بعد العثور على جثة طفل متفحمة بجوار ترعة ببنها

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النيابة تطلب التحريات بعد العثور على جثة طفل متفحمة بجوار ترعة ببنها النيابة تطلب التحريات بعد العثور على جثة طفل متفحمة بجوار ترعة ببنها
أمر محمد طاهر وكيل نيابة مركز شرطة بنها برئاسة إسلام شريف مدير النيابة، اليوم الأربعاء، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة طفل عمره، 16 عاما، متفحمة بالكامل ومكبلة اليدين والقدمين وبها إصابات متفرقة ملقاة على جسر ترعة قرية الرملة التابعة لمدينة بنها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة "عمرو خالد عبد العزيز" – 16 سنة- وبانتقال رجال المباحث تبين أن الجثة متفحمة بالكامل ومكبلة اليدين والقدمين وبها عدة إصابات فى أنحاء متفرقة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1308 إدارى لسنة 2016 مركز بنها وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة إسلام شريف مدير نيابة مركز شرطة بنها وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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