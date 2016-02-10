محافظ كفر الشيخ يطالب باستثناء مكتب بريد أبو طبل من شرط المسافة

قرر اللواء السيد إبراهيم نصر محافظ كفر الشيخ، إرسال مذكرة عاجلة إلى وزير الاتصالات، ورئيس الهيئة العامة للبريد بالقاهرة، للموافقة على استثناء مكتب بريد قرية أبو طبل مركز كفر الشيخ من شرط المسافة المتبع فى إنشاء مكاتب البريد الأخرى، لخدمة نحو 100 ألف نسمة بالمنطقة من أهالى قرى أبو طبل والحمراوى والقرضا وعزبة يونس المجاورين للقرية.

وكان وفدا من أهالى القرية برئاسة عوض إسماعيل عزام وخالد محمد عبد الوهاب، قد توجه بعد الوقفة الاحتجاجية التى نظمها الأهالى أمام مكتب البريد بالقرية الأسبوع الماضى، إلى ديوان عام المحافظة للمطالبة بافتتاحه، للمصلحة العامة للمواطنين، وعرض الوفد المشكلة على المحافظ فى لقاء خدمة المواطنين الأسبوعى، وقرر المحافظ تحويل هذا المطلب إلى اجتماع رؤساء المدن والمصالح الذى عقد خصيصا، لمناقشة المشاريع المتوقفة داخل المحافظة، بحضور المهندس محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، ومجدى عطا لله السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد أبو اليزيد مدير عام هيئة البريد بكفر الشيخ.

وقال عوض إسماعيل عزام من أهالى قرية أبو طبل تم عرض مطلبنا بافتتاح مكتب بريد أبو طبل على المسئولين، وتم الاتفاق على إرسال مذكرة عاجلة من المحافظ إلى وزير الاتصالات ورئيس الهيئة العامة للبريد لحسم هذه المشكلة من أجل الصالح العام للمواطنين، وتلبية احتياجات أهالى هذه المنطقة الملحة فى افتتاح مكتب البريد بعد قيام المحافظة مشكورة منذ أكثر من عام بتخصيص الورشة القديمة الخاصة بالقرية ومساحتها 80 مترا، والمجاورة للوحدة البيطرية بالقرية لهذا المكتب وقام البريد باستلامها بالفعل من الوحدة المحلية بالحمراوى، وإرسال شيكا بمبلغ 30 ألف جنيه منذ ستة أشهر إلى هيئة البريد بكفر الشيخ من أجل البدء فى التنفيذ وترميم ودهان وتشطيب المبنى بالشكل الحضارى اللائق على أن تستكمل الهيئة التشطيب والدهان على نفقتها الخاصة وافتتاحه، بناء على اتفاق المحافظ السابق ورئيس الهيئة العامة البريد ونائبه أثناء زيارتيهما إلى المحافظة فى شهر رمضان الماضى.

وأضاف خالد محمد عبد الوهاب، نطالب وزير الاتصالات ورئيس الهيئة العامة للبريد بالقاهرة بالموافقة على طلب محافظ كفر الشيخ باستثناء مكتب بريد أبو طبل من شرط المسافة، رحمة لأصحاب المعاشات.