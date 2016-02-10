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محافظ بنى سويف والنواب يبحثون مطالب المحافظة لعرضها على رئيس الوزراء

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محافظ بنى سويف والنواب يبحثون مطالب المحافظة لعرضها على رئيس الوزراء محافظ بنى سويف والنواب يبحثون مطالب المحافظة لعرضها على رئيس الوزراء
بحث المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف اليوم مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة السبع، لوضع أجندة للأولويات المحافظة الخاصة بالمطالب والاحتياجات والمشكلات فى أهم القطاعات، بالإضافة إلى وضع الخطوات اللازمة لدعم الخطط والمشاريع التنموية الجارية، وذلك لطرحها خلال لقائهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس، فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين ومجلس النواب بهدف التعرف على المشاكل التى تواجه دوائر النواب على مستوى الجمهورية.

وحضر اللقاء اللواءان أحمد على السكرتير العام، وأحمد رضا الديب السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمصالح الحكومية ومديرو الشئون القانونية والتخطيط العمرانى، والتخطيط والمتابعة، والأملاك، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أهم احتياجات المحافظة الملحة فى عدد من القطاعات فى مقدمتها الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى المزلقانات بالإضافة إلى الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى المحافظة وأهم التحديات التى تواجهها المحافظة وبعض الخطط طويلة وقصيرة المدى التى تنفذها أجهزة المحافظة والتى تسهم فى تحسين مستوى الخدمات والمرافق بالمحافظة.

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مصر 365

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