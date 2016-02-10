محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ طبابا والقرية البدوية ويلتقى بدو نويبع

اختتم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جولاته لمدينتى نوبيع وطابا فى إطار استعدادات المحافظة لاحتفالات العيد القومى فى مارس 2016، اليوم الأربعاء، بتفقد أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف طريق نويبع / طابا بطول 64 كم، وعرض 14 متر بتكلفة 100 مليون جنيه والذى سيتم افتتاحه نهائيا فى عيد تحرير سيناء بالخامس والعشرين من أبريل القادم.

كما تفقد المحافظ أعمال صيانة وتطوير منفذ طابا البرى الذى كان قد تضرر بفعل السيول العام الماضى، حيث يتم تطويره حاليا ليصبح واجهة حضارية مشرفة لمصر أمام العالم بتكلفة 37 مليون جنيه على مرحلتين، كما تفقد المحافظ أعمال حماية المنفذ من السيول، ضمن خطة وزارة الرى لحماية طابا من أخطار السيول بتكلفة 50 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ القرية البدوية التى قام بإنشائها بالكامل رجل الأعمال سميح ساويرس بتكلفة 60 مليون جنيه تحملتها بالكامل مؤسسة ساويرس الخيرية وتشمل 200 منزل بدوى، و60 محلا تجاريا، ومدرسة، ومسجد، ووحدة صحية، ومركزا للشباب مهداة لأهالى المنطقة، حيث قرر المحافظ توصيل الكهرباء لها فى الحال، تمهيدا لافتتاحها تسليم العقود لمستحقيها فى احتفالات المحافظة بذكرى رفع العلم على طابا، كما تفقد المحافظ كوبرى المجرى السيل جديد بمنطقة الفنادق.



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