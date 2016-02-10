وصول وفد بنك التنمية الأفريقي إلي الأقصر

وصل إلي مطار الأقصر الدولي، مساء اليوم الأربعاء، وفد من بنك التنمية الأفريقي؛ لبدء زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يتم خلالها توقيع عدة اتفاقيات في إطار تنمية محافظة الأقصر .

وكان في استقبال الوفد الأفريقي بالمطار محافظ الأقصر محمد بدر، ومدير مطار الأقصر الدولي بالإنابة اللواء محسن العزازي، ومدير العلاقات العامة بالمطار بخيت خيري.

ومن المقرر، أن يقيم محافظ الأقصر محمد بدر عشاء علي شرف الضيوف بعد قليل بأحد الفنادق السياحية المطلة علي نهر النيل.

ويزور وفد بنك التنمية الأفريقي صباح غدًا الخميس المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي، وعدد من المشاريع الممولة من البنك الأفريقي بالمدينة .

كما يعقد وفد بنك التنمية الأفريقي، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ الأقصر، مؤتمرا صحفيًا مشترك للإعلان عن تدشين بعض المشاريع التنموية بالمدينة.

ويقوم الوفد الأفريقي يومي الجمعة والسبت، بجولة سياحية بين آثار الأقصر تتضمن زيارة معبدي الأقصر والكرنك ومتحفي الأقصر والتحنيط عدد من المواقع الأثرية بالبر الشرقي ومعبدي حتشبسوت وهابو وتمثالي ممنون ووادي الملوك بالبر الغربي.