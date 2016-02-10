نشرة ONA للفضائيات | انطلاقة جديدة لـ«راديو مصر».. «الإبراشي» يحاور «الزند».. وزير التربية والتعليم في «خلاصة الكلام»

إعداد-إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يستضيف الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي في برنامج “خلاصة الكلام” والذي يذاع على “قناة الحياة” في الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء، الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، ليناقش مشكلات التعليم وكيفية التغلب عليها.

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أجرى الإعلامى وائل الإبراشي مقدم برنامج ” العاشرة مساءا” على دريم لقاءاً مسجلاً مع المستشار أحمد الزند وزير العدل، مقرر بثه الليلة.

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قالت الإعلامية مآثر المرصفي، مديرة برامج راديو مصر، إن راديو مصر يستعد للاحتفال بعيد ميلاد بثه السابع بانطلاقة جديدة مقرر لها في إبريل المقبل.

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غادر الكاتب الصحفي بشير حسن، قناة المحور، عقب 10 سنوات، عمل فيها رئيسًا لتحرير القناة، ومؤسسًا لبرنامجي “90دقيقة”، و”48 ساعة”، لينتقل إلى قناة TEN، ليكون رئيسًا لتحرير برنامج “مساء القاهرة”، والذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور.

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تنظم إذاعة الأغاني، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، وحفل خاص بحصول إذاعة الأغاني على المركز الأول في نسب الاستماع على مستوى الجمھوریة.

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