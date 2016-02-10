فوائد الثوم كثيرة.. يقوى المناعة ويمنع الإنفلونزا وسقوط الشعر

الثوم يتمتع بفوائد صحية عديدة لذلك يضاف إلى أغلب الوجبات الغذائية وبطرق مختلفة للاستفادة منه هذا بجانب مذاقه الجيد لمعظم أفراد الأسرة. فوائد الثوم لمناعة الجسم

>ويقول الدكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة، إن الثوم يحتوى على مضادات للفيروسات والبكتيريا ما يجعل تناوله مفيدًا فى تقوية وتحسين مناعة الجسم وتقليل فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية ومنها الإنفلونزا. فوائد الثوم لتقوية الشعر

>ويوضح استشارى الجهاز الهضمى أن الثوم يحوى على بعض المواد المطهرة مثل الكبريت الذى يعمل كمضاد للبكتريا والقشرة الموجودة فى فروة الرأس فيقوى بالصلات ويقلل سقوط الشعر. نصائح ضرورية

>وينصح د.طايع بتناول الثوم على الريق وليس مطهيًا كى يستفيد منه الجسم بشكل كامل ويكون ذلك بتقطيع فصين من الثوم يوميا وبلعهما كالأقراص مع المياه مع ضرورة أن يتوخى المصابين بالتهاب فى المعدة الحذر ويستشيرون الطبيب قبل تناولهم الثوم على الريق.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365