أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البابا تواضروس: الملحدون يفقدون الالتزام.. والمثلية ليست حرية

Google+ Print
البابا تواضروس: الملحدون يفقدون الالتزام.. والمثلية ليست حرية البابا تواضروس: الملحدون يفقدون الالتزام.. والمثلية ليست حرية
طالب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية جموع المسيحيين بالتزام الحرية المنضبطة، معتبرًا أن الملحدين يفقدون الالتزام.

واعتبر البابا فى عظته الأسبوعية التى ألقاها من أكتوبر اليوم، أن المثلية الجنسية ليست حرية متسائلًا أين الحق الإلهى؟.

ووصف البابا الصوم بالفضيلة الجميلة والوصية الكتابية، مشيرًا إلى أنها جاءت ضمن خمس وصايا "على يمينها اظهروا واثبتوا وعلى شمالها تقووا وكونوا محبين".

وأمر البابا شعبه بالتحلى بالمسئولية وقال كونوا رجالا فى حياة الجهاد الروحى مثل فترة الأصوام وفضيلة الالتزام أحد مفاتيح النجاح فى حياة الإنسان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365