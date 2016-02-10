البابا تواضروس: الملحدون يفقدون الالتزام.. والمثلية ليست حرية

طالب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية جموع المسيحيين بالتزام الحرية المنضبطة، معتبرًا أن الملحدين يفقدون الالتزام.

واعتبر البابا فى عظته الأسبوعية التى ألقاها من أكتوبر اليوم، أن المثلية الجنسية ليست حرية متسائلًا أين الحق الإلهى؟.

ووصف البابا الصوم بالفضيلة الجميلة والوصية الكتابية، مشيرًا إلى أنها جاءت ضمن خمس وصايا "على يمينها اظهروا واثبتوا وعلى شمالها تقووا وكونوا محبين".

وأمر البابا شعبه بالتحلى بالمسئولية وقال كونوا رجالا فى حياة الجهاد الروحى مثل فترة الأصوام وفضيلة الالتزام أحد مفاتيح النجاح فى حياة الإنسان.