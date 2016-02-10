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إصابة ضابط شرطة و3 مجندين فى حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

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إصابة ضابط شرطة و3 مجندين فى حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا" إصابة ضابط شرطة و3 مجندين فى حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"
أصيب، اليوم الأربعاء، ضابط شرطة و3 مجندين بإصابات طفيفة فى حادث تصادم بين سيارة يستقلها ضباط ومجندون، وأتوبيس سياحى بطريق "قنا - سفاجا" ونجاة جميع السائحين.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد إصابة ضابط و3 مجندين فى تصادم سيارة يستقلونها بأتوبيس يقل مجموعة من السائحين نجوا جميعا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتلقوا الإسعافات الأولية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
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