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حبس عاطل تحرش جنسيا بطالبة بكلية طب بيطرى أثناء سيرها فى الشارع ببنها

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حبس عاطل تحرش جنسيا بطالبة بكلية طب بيطرى أثناء سيرها فى الشارع ببنها حبس عاطل تحرش جنسيا بطالبة بكلية طب بيطرى أثناء سيرها فى الشارع ببنها
أمر إسلام شريف مدير نيابة مركز شرطة بنها بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحرش الجنسى بطالبة بكلية الطب البيطرى أثناء سيرها فى الشارع بمدينة بنها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد تلقيه بلاغا من المجنى عليها "م .و" – 20 سنة - طالبة بكلية الطب البيطرى، يفيد قيام "محمد .م .م" 18 سنة عاطل، بالتحرش جنسى بها أثناء سيرها فى الشارع وضربها بيده على مؤخرتها، وتجمع الأهالى وتم اقتياده لمركز الشرطة، وبمواجهته اعترف بالواقعة وأكدت تحريات المباحث برئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية صحة الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1986 إدارى لسنة 2016 مركز بنها، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهم تهمة هتك العرض بالقوة والتحرش لأنثى وخدش الحياء، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365