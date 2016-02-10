ضبط 85 ألف شجرة أفيون وبانجو بوادى غرندل بحنوب سيناء

تمكنت مديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط مزرعة من نبات الخشخاش المخدر"الأفيون" بوادى غرندل فى أبو زنيمة.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارا من العميد أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن رجال مباحث أبو زنيمة من ضبط مزرعة أفيون بوادى غرندل، حيث تلقى رئيس مباحث أبوزنيمة معلومات عن وجود مزرعة أفيون بوادى غرندل، وبعد إبلاغ المسئولين قامت قوة بمداهمة المزرعة وهى على مساحة 2,5 فدان مجهزة بموتور مياة وشبكة رى ومنزرعة بـ 60 ألف شجرة من نبات الخشخاش، كما تم ضبط مزرعة من نبات القنب الهندى "البانجو" على مساحة فدان مزروعة بـ 25 ألف شجرة بانجو مجهزة، وبالتنسيق مع النيابة العامة تم أخذ عينة من المضبوطات وتدمير وحرق باقى المزرعتين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم .



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