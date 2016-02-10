أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 85 ألف شجرة أفيون وبانجو بوادى غرندل بحنوب سيناء

Google+ Print
ضبط 85 ألف شجرة أفيون وبانجو بوادى غرندل بحنوب سيناء ضبط 85 ألف شجرة أفيون وبانجو بوادى غرندل بحنوب سيناء
تمكنت مديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط مزرعة من نبات الخشخاش المخدر"الأفيون" بوادى غرندل فى أبو زنيمة.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارا من العميد أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن رجال مباحث أبو زنيمة من ضبط مزرعة أفيون بوادى غرندل، حيث تلقى رئيس مباحث أبوزنيمة معلومات عن وجود مزرعة أفيون بوادى غرندل، وبعد إبلاغ المسئولين قامت قوة بمداهمة المزرعة وهى على مساحة 2,5 فدان مجهزة بموتور مياة وشبكة رى ومنزرعة بـ 60 ألف شجرة من نبات الخشخاش، كما تم ضبط مزرعة من نبات القنب الهندى "البانجو" على مساحة فدان مزروعة بـ 25 ألف شجرة بانجو مجهزة، وبالتنسيق مع النيابة العامة تم أخذ عينة من المضبوطات وتدمير وحرق باقى المزرعتين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم .

المضبوطات (1)

المضبوطات (2)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365