أخبار عاجلة

كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ -
برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة -
تفكيك قنبلة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب -
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» -
رئيس مجلس النواب: تفجيرات الكنائيس مؤامرة كبرى تحاك للوطن -
استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في تفجير كنيسة مارجرجس -
غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين -
بث مباشر من موقع انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

31 مارس الحكم على هشام جنينة بتهمة إهدار المال العام

Google+ Print
31 مارس الحكم على هشام جنينة بتهمة إهدار المال العام 31 مارس الحكم على هشام جنينة بتهمة إهدار المال العام
حجزت محكمة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هشام الصغير وأمانة سر ناصر عبد الرازق، اليوم الأربعاء، دعوى تتهم المستشار هشام جنينة بإهدار المال العام لجلسة 31 مارس للحكم.

كان أحد الموظفين، أقام جنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الجديدة تتهم المستشار هشام جنينة بإهدار المال العام بسبب مخصصات مكتب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التى تقدر بـ 46 مليون جنيه، مطالبا فى دعواه أن يفصح جنينة عن أوجه إنفاق تلك المبالغ.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365