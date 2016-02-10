31 مارس الحكم على هشام جنينة بتهمة إهدار المال العام

حجزت محكمة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هشام الصغير وأمانة سر ناصر عبد الرازق، اليوم الأربعاء، دعوى تتهم المستشار هشام جنينة بإهدار المال العام لجلسة 31 مارس للحكم.

كان أحد الموظفين، أقام جنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الجديدة تتهم المستشار هشام جنينة بإهدار المال العام بسبب مخصصات مكتب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التى تقدر بـ 46 مليون جنيه، مطالبا فى دعواه أن يفصح جنينة عن أوجه إنفاق تلك المبالغ.

>