خلفان: الإخوان كانوا كالحمار يحمل “أسفار الصهيونية”.. والله هزم مرسي ونصر السيسي

اعتبر نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، الأربعاء، أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تحمل ما وصفه بـ”أسفار الصهيونية” لتفتيت مصر، وأن المخابرات المصرية نجحت في إفشال المخطط.

وقال خلفان عبر حسابه على تويتر: “اليوم حريم السلطان من الفجر هجوم علي لا بارك الله فيهن”، وذلك في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وأضاف: “قالوا اتمدح مصر قلت ايش فيها.. الله هزم مرسي ونصر سيسيها.. الأول مدمرها وذا بانيها.. مصر على كيد العدو مقويها.. الله من كل غادر يحميها”.

وتابع: “السبب في تفوقنا على الإخوان إنهم يقولون يا مرشد.. ونحن نقول يا الله.. ما تحقق لنا بعون الله تعالى”.

ورأى خلفان أن “المخابرات المصرية استطاعت بعملها الدقيق والشعب المصري بوعيه الرفيع إفشال مخطط تفتيت مصر أو ما يسمى في المشروع الصهيوني بالجائزة الكبرى”. وقال إن “ثورة الرضيع العربي لم تأت إلا بدمار الأمة”.