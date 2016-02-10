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نجم برشلونة السابق: نيمار لن يكون ضحية وسيفوز بالكرة الذهبية

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نجم برشلونة السابق: نيمار لن يكون ضحية وسيفوز بالكرة الذهبية نجم برشلونة السابق: نيمار لن يكون ضحية وسيفوز بالكرة الذهبية

إفي): قال البلغاري خريستو ستويشكوف نجم برشلونة السابق إن البرازيلي نيمار لاعب الفريق لن يكون "ضحية أخرى" وسيفوز بالكرة الذهبية.

وقال ستويشكوف في تصريحات نقلتها صحيفة (أس) الرياضية الإسبانية اليوم "أعتقد أن نيمار سيفوز بالكرة الذهبية بقميص برشلونة، لن يكون ضحية أخرى، إنه يتمتع بالذكاء ويعرف أن برشلونة هو الفريق المناسب له".

وصرح اللاعب السابق "برشلونة يقوم بعمل عظيم سواء على صعيد الجهاز الفني واللاعبين. لهم مباراة مؤجلة ويتفوقون على منافسيهم المباشرين، هذا الأمر له دلالة كبيرة على ما يقدمه البرسا".

وأضاف ستويشكوف "لقب الكأس قريب أيضا، اندهشت من سوء مستوى فالنسيا في ذهاب نصف النهائي لأنني طالما كنت معجبا به، ولكن برشلونة يلعب جيدا وبشكل يدفع للغرام".

وبخصوص الكشف عن أن بيب جوارديولا سيكون مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل قال "إنها خطوة هامة بالنسبة له لكي يستمتع في دوري أخر ويرى كيف ستسير الأمور. لم أحب أبدا المقارنة بين الليجا والدوري الإنجليزي. وحده الوقت سيقول"

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