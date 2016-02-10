فيديو| منى مينا تناشد الأطباء حضور «العمومية الطارئة»: «دافعوا عن كرامتكم»

وجهت وكيلة نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، رسالة مصورة إلى جموع الأطباء قبل جمعيتهم العمومية الطارئة المقررة بعد غد الجمعة 12 فبراير بعنوان “جمعية الكرامة”.

وطالبت مينا، خلال الفيديو، أعضاء الجمعية العمومية بالاحتشاد من أجل تحقيق مطلب منع الاعتداء على المستتشفيات أو على الأقل وضع معايير واضحة لمحاسبة المععتدين عليها.

وقالت، إن موقف الأطباء اليوم غير مسبوق لأنه بسيط وواضح يتمسك بالحق، مضيفة أن النصاب يكتمل بحضور ألف طبيب لكنها تتمنى حضور 4 أو 5 آلاف طبيب.

وتابعت :” الجمعية ستنعقد في دار الحكمة، بسبب امتناع القاعات الأخرى الخارجية عن استقبال جمعية الأطباء”، مناشدة زملاها بضرورة الحضور.

واستطرت مينا، قائلة:” تعالوا .. احنا محتاجين حضور الأطباء ومحتاجين نركز على موضوع محدد رغم تعدد حقوقنا المسلوبة لكننا نحتاج التركيز على موضوع واحد نظهر من خلاله كم نحن متضامنين وغير منقسمين حول النقطة الأساسية التي تجمعنا حولها، مضيفة : “كلي ثقة أن الدكاترة النهاردة على قلب رجل واحد، احنا بندافع عن حقنا وكرامتنا”.

يذكر أن أزمة نقابة الأطباء بدأت حين اتهم أطباء استقبال مستشفى المطرية العام عددًا من أمناء الشرطة بقسم المطرية بالتعدي عليهم وضربهم وإهانتهم يوم 28 يناير الماضي ثم إجبارهم تحت الضغط على التنازل عن المحاضر التي حرروها ضد الأمناء.