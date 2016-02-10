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انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لحديثى الولادة والمبتسرين بالغردقة

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انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لحديثى الولادة والمبتسرين بالغردقة انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لحديثى الولادة والمبتسرين بالغردقة
انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولى العلمى السابع والثلاثين للجمعية المصرية لرعاية حديثى الولادة والمبتسرين، فى أحد فنادق مدينة الغردقة وتستمر فعالياته حتى بعد السبت المقبل.

ويناقش المؤتمر دور التغذية الصحيحة للطفل وفوائدها وأحدث العلاجات والمستجدات لفيروس زيكا الذى يصيب الأطفال بتشوهات خلقية فى المخ.

ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور جمال سامى على أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة، ورئيس الجمعية المصرية لرعاية الأطفال وحديثى الولادة، والدكتور هشام عوض، أستاذ طب الأطفال والمبتسرين بجامعة عين شمس، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور خالد حسين تمام أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس وسكرتير المؤتمر ولفيف من كبار أساتذة الأطفال فى العالم والوطن العربى أبرزهم الدكتور خالد حقى بروفيسور طب الأطفال وحديثى الولادة فى مستشفيات بريطانيا، والدكتور محمد البربارى أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة بجامعة عين شمس، والدكتور حسام جلال أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بجامعة عين شمس.

وقال جمال سامى أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة، ورئيس الجمعية المصرية لرعاية الأطفال وحديثى الولادة، إن المؤتمر يناقش كل ما يهم الطفل خاصة فى التغذية السليمة ويبحث فى عدد من الموضوعات منها التغذية ودورها فى أمراض التمثيل الغذائى الوراثية عند الأطفال ودور فيتامين "D" فى تغذية الطفل وفوائد الرضاعة الطبيعية بجانب الدور الوقائى فى التغذية الصحيحة للطفل وكذلك تغذية المبتسرين.

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مصر 365