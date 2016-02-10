مجلس "الجامعة العربية" يعقد اجتماعا تشاوريا على مستوى المندوبين.. الأحد

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعا تشاوريا الأحد المقبل برئاسة دولة الإمارات وبحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربى.

وصرح مصدر دبلوماسى عربى بأن الاجتماع يأتى فى إطار الإعداد للقمة العربية المقررة يومى 29 / 30 مارس المقبل فى مدينة مراكش بالمغرب، وبحث ما تم تنفيذه من مقررات القمم السابقة وإعداد الملفات المتعلقة بالقمة العربية القادمة.

كما سيناقش الاجتماع ملف إصلاح وتطوير الجامعة العربية ومنظومة العمل العربى المشترك، خاصة وأنه تم إدخال تعديلات جديدة على ميثاق الجامعة العربية تمهيدا لعرضه أمام القادة العرب فى قمة المغرب لاعتماده فى صورته الجديدة.

وسوف يُطلع الأمين العام للجامعة العربية المندوبين الدائمين على نتائج جولاته الأخيرة خاصة مشاركته فى مؤتمر لندن الدولى للمانحين لدعم اللاجئين السوريين ولقاءاته على هامش المؤتمر مع مسئولين دوليين والتى تضمنت مشاورات حول تطورات الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، وكذلك جهود دعم القضية الفلسطينية والعمل على إنفاذ حل الدولتين.