تكريم نجلاء عبد الرازق لتوعيتها بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى

كرمت مستشفى مصر للطيران اليوم الأربعاء الدكتورة نجلاء عبد الرازق، أستاذة الأشعة التداخلية، ومديرة برنامج القومى للصحة المرأة بمنحها درع مصر للطيران تقديرًا لدورها المتميز وجهودها فى التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى بجميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك على هامش فعاليات حملة "اكتشفى" الهادفة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالمجان والتى ينظمها البرنامج القومى لصحة المرأة التابع لوزارة الصحة.

وألقت الدكتورة نجلاء عبد الرازق محاضرة عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ودوره فى زيادة نسب الشفاء منه بنسبة 100%.

ومن المقرر أن تجوب الحملة أغلب محافظات مصر لتوعية أكبر عدد من النساء بأهمية الكشف المبكر وأيضًا لإجراء أشعة الماموجرام على النساء للكشف عن سرطان الثدى.



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