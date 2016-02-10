أخبار عاجلة

كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ -
برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة -
تفكيك قنبلة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب -
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» -
رئيس مجلس النواب: تفجيرات الكنائيس مؤامرة كبرى تحاك للوطن -
استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في تفجير كنيسة مارجرجس -
غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين -
بث مباشر من موقع انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تكريم نجلاء عبد الرازق لتوعيتها بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى

Google+ Print
تكريم نجلاء عبد الرازق لتوعيتها بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى تكريم نجلاء عبد الرازق لتوعيتها بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى
كرمت مستشفى للطيران اليوم الأربعاء الدكتورة نجلاء عبد الرازق، أستاذة الأشعة التداخلية، ومديرة برنامج القومى للصحة المرأة بمنحها درع مصر للطيران تقديرًا لدورها المتميز وجهودها فى التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى بجميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك على هامش فعاليات حملة "اكتشفى" الهادفة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالمجان والتى ينظمها البرنامج القومى لصحة المرأة التابع لوزارة الصحة.

وألقت الدكتورة نجلاء عبد الرازق محاضرة عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ودوره فى زيادة نسب الشفاء منه بنسبة 100%.

ومن المقرر أن تجوب الحملة أغلب محافظات مصر لتوعية أكبر عدد من النساء بأهمية الكشف المبكر وأيضًا لإجراء أشعة الماموجرام على النساء للكشف عن سرطان الثدى.

حملة اكتشفى (1)

حملة اكتشفى (2)

حملة اكتشفى (3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين