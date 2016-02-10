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"هاموند" يلتقى رياض حجاب ويؤكد دعمه للانتقال السياسى فى سوريا

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"هاموند" يلتقى رياض حجاب ويؤكد دعمه للانتقال السياسى فى سوريا "هاموند" يلتقى رياض حجاب ويؤكد دعمه للانتقال السياسى فى سوريا

>التقى وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الأربعاء برئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، رياض حجاب، فى لندن حيث أكد خلال اللقاء دعمه لمحادثات السلام والانتقال السياسى فى سوريا.

وقال فيليب هاموند: "لا يزال موقف المملكة المتحدة ثابت: انتقال سياسى بقيادة سوريه والتزام حقيقى فى محادثات السلام التى تقودها الأمم المتحدة هو الطريق الوحيد للسلام الذى يحتاجه الشعب السوري".

وأضاف "فى لقائى مع الدكتور حجاب، أكدت دعمى للهيئة العليا المفاوضات للمعارضة السورية، واتفقنا على ضرورة وضع نهاية عاجلة للمعاناة فى سوريا، ووضد نهاية لهجمات النظام وروسيا على المدنيين على الفور، ووصول المساعدات الإنسانية الكاملة للمناطق المحاصرة".

وقال هاموند إن روسيا والنظام السورى يستهدفون المعارضة وبالتالى يعززون من موقف داعش، مضيفا "إن أفعالهم ضد السكان المدنيين والبنية التحتية هى انتهاك للقانون الدولى الانساني".
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