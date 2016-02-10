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أمريكا:الضربات الروسية "تعزز" تنظيم داعش "بشكل مباشر"

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أمريكا:الضربات الروسية "تعزز" تنظيم داعش "بشكل مباشر" أمريكا:الضربات الروسية "تعزز" تنظيم داعش "بشكل مباشر"
اعتبر مسؤول أمريكى الاربعاء عشية مؤتمر حول سوريا أن الضربات الروسية حول مدينة حلب من شانها أن "تعزز" تنظيم داعش "بشكل مباشر".

وأضاف مبعوث الرئيس الأمريكى إلى التحالف الدولى لمكافحة الجهاديين، بريت ماكغورك اثناء شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب "ما تقوم به روسيا من شانه أن يعزز تنظيم داعش بشكل مباشر".

ويتهم وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى علنا موسكو منذ اسبوع بأنها نسفت "جزئيا" جهود السلام السورية بقصفها مناطق حول مدينة حلب لدعم القوات الحكومية السورية.

وسيشارك كيرى وعشرون من نظرائه من القوى الكبرى والإقليمية، بما فيهم الروسى سيرغى لافروف، الخميس فى ميونيخ فى اجتماع آخر لمجموعة الدعم الدولى لسوريا التى ستسعى إلى وقف لاطلاق النار ووصول المساعدات الانسانية إلى المدن السورية المحاصرة.

وكان كيرى طالب الثلاثاء موسكو العمل من اجل "وقف فورى لاطلاق النار" فى سوريا ووقف حملتها التى بدأت فى 30 سبتمبر وتكثفت فى الايام الاخيرة.

وتقود واشنطن تحالفا عسكريا من نحو 65 بلدا يشن ضربات فى سوريا منذ سبتمبر 2014.

وتابع ماكغورك فى نص شهادته "فى الاشهر الستة المقبلة سنقوم بتسريع وتعزيز استراتيجيتنا" لكنه اقر بأن "التقدم الذى سنحرزه لن يجرى دائما بشكل مستقيم. يجب أن نتوقع نكسات ومفاجآت".
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