سفير المغرب: اجتماع المندوبين الأحد القادم تنظيميًا أكثر منه سياسيًا

قال السفير محمد سعد العلمى، مندوب المغرب بجامعة الدول العربية، إن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المقرر عقده يوم الأحد المقبل، سيكون اجتماعا تنظيميًا أكثر منه سياسيًا.

وأوضح السفير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية الأحد المقبل ليس له علاقة بالتحضير للقمة العربية القادمة المقرر عقدها فى المغرب آخر مارس المقبل.

ولفت إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار تشاورى بين المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، للتأكيد على العمل العربى المشترك ووحدة الصف العربى فى مواجهة مختلف القضايا التى تواجه أمتنا العربية والإسلامية.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعا تشاوريا الأحد المقبل برئاسة دولة الإمارات وبحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربى.