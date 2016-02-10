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طارق يحيي لـ في الجول: 3 مزايا للأهلي بعد الفوز على الزمالك ومواجهته أصبحت أصعب الآن

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طارق يحيي لـ في الجول: 3 مزايا للأهلي بعد الفوز على الزمالك ومواجهته أصبحت أصعب الآن طارق يحيي لـ في الجول: 3 مزايا للأهلي بعد الفوز على الزمالك ومواجهته أصبحت أصعب الآن

يرى طارق يحيي المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن النادي الأهلي حقق 3 مزايا بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك في قمة الدوري المصري.

الأهلي فاز على الزمالك بهدفين مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وقال طارق يحيي المدير الفني لطلائع الجيش لـFilGoal.com: "الميزة الأولى هي الفوز على غريمه المعتاد الزمالك في القمة. وهذا ما حدث، ثانيا، الانتصار جاء مستحقا بعد أداء رائع".

وأكمل حديثه قائلا: "والهدف الثالث الآن هو الانفراد بصدارة الدوري".

وعن مواجهة الجيش أمام الأهلي يوم السبت المقبل، قال طارق يحيي: "فوز الأهلي على الزمالك صعب من مهمتنا أمامه".

وتابع "الأهلي سيدخل المباراة وهدفه مواصلة الانتصارات من أجل الاستمرار منفردا على القمة. وهذا يُصعب المباراة كثيرا".

وأردف "أتمنى أن تقل الأخطاء من قبل لاعبي فريقي وزيادة حالة التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

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فيديو اليوم السابع