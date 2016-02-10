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أرقام في الجول – حجازي وربيعة.. أكثر من مجرد حائط صد

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ميزة جديدة قدمها وجود أحمد حجازي ورامي ربيعة في خط دفاع الأهلي، بجانب صلابتهم الدفاعية التي ظهرت أمام أسماء لها ثقلها مثل باسم مرسي وكهربا وأيمن حفني ومن بعدهم شيكابالا ومصطفى فتحي.

حجازي وربيعة استطاعا الحصول على الكرة من الزمالك سواء بالتدخل المباشر أو قطع التمريرات 19 مرة، 9 للأول و10 للثاني.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يرتكبا أي أخطاء حول منطقة جزاء الأهلي، فحجازي ارتكب خطأ واحد طوال المباراة بينما لم يرتكب ربيعة أي أخطاء.

الأمر ليس كذلك فقط، اللاعبان كانت لهما مساهمات هجومية رائعة أهمها بالتأكيد بداية الهدف الثاني حيث مرر حجازي لرمضان صبحي ومنه إلى عمرو جمال.

رقميا، حجازي وربيعة صنعا نفس نسبة نجاح التمريرات (90%)، لكن الأهمية تكمن في التمريرات الأمامية الناجحة.

مرر حجازي 18 كرة سليمة للأمام، حيث كانت نسبة تمريراته للأمام من إجمالي التمريرات 55%.

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أما ربيعة فمرر 19 كرة سليمة للأمام، حيث كانت نسبة تمريراته للأمام من إجمالي التمريرات 73%.

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ليس ذلك فقط، فتمريراتهما الطويلة في الأغلب وصلت لهدفها حيث أن حجازي مرر كرتين سليمتين من خمسة (40%) بينما مرر ربيعة 3 كرات سليمة من أربعة (75%).

إذا الثنائي قدما مساهمات هجومية كبيرة للأهلي، بجانب تألقهما الدفاعي في منتصف ملعب الأهلي كما توضح الخرائط الحرارية لهما.

خريطة حجازي الحرارية

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خريطة ربيعة الحرارية

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