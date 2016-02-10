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تقارير - فينجر قد يعتمد على النني أمام ليستر سيتي

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تقارير - فينجر قد يعتمد على النني أمام ليستر سيتي تقارير - فينجر قد يعتمد على النني أمام ليستر سيتي

أوضحت تقارير إنجليزية أن أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال قد يعتمد على محمد النني في لقاء الفريق ضد ليستر سيتي يوم الأحد.

ويحل ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي ضيفا على أرسنال صاحب المركز الثالث بملعب الإمارات ضمن الجولة 26 من المسابقة.

النني انضم لأرسنال في منتصف يناير الماضي لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة، إذ جلس قبلها على مقاعد البدلاء أمام ستوك سيتي وتشيلسي، فيما خرج من القائمة بعدها أمام ساوثامبتون وبورنموث.

وأفادت عدة صحف إنجليزية أن فينجر يفكر في الدفع بالنني أمام ليستر سيتي الذي يملك طاقة هجومية كبيرة تتمثل في الثنائي رياض محرز وجيمي فاردي.

المباراة قد تكون نقطة تحول في مسيرة أرسنال هذا الموسم، إذ أن تحقيق الفوز على المتصدر سيقلص الفارق بينهما لنقطتين فقط، فيما تبدد الخسارة آمال المدفعجية في تحقيق لقب الدوري بعد أن يرتفع الفارق مع ليستر إلى ثماني نقاط.

درع الدوري الإنجليزي غائب عن خزائن أرسنال منذ موسم 2003-2004.

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