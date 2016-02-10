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مشادات بين نائب برلماني وأمناء الشرطة بمرور الشرقية

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مشادات بين نائب برلماني وأمناء الشرطة بمرور الشرقية مشادات بين نائب برلماني وأمناء الشرطة بمرور الشرقية

مجلس النواب – أرشيفية

نشبت مشادات وصل إلى الحد التشابك بالأيدي، بين النائب البرلماني رائف تمراز وبعض من مؤيديه من جهة وبين أمناء الشرطة من جهة أخري، بمدينة فاقوس بالشرقية، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر لوكالة أنباء ONA، إن الواقعة بدأت حين قام النائب رائف تمراز بالتوجه إلى وحدة مرور فاقوس، لترخيص سيارته، لتنشب مشادات بينه وبين بعض موظفي الوحدة، وقام بعض أمناء الشرطة بالتدخل لفض الشجار، واندلعت اشتباكات وصلت إلى حد التشابك بالأيدي بين مؤيدي النائب البرلماني وبعض من أمناء الشرطة.

ويشغل النائب رائف تمراز، منصب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب عن محافظة الشرقية.

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أونا