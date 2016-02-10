مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب سيارة في ترعة بأسيوط‎

لقي 6 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة بترعة بجوار طريق أسيوط سوهاج الشرقي أمام قرية العقال البحري بمركز البداري، وذلك أثناء عودتهم من عُرس​ .​

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد انقلاب سيارة بالترعة المجاورة لطريق أسيوط / سوهاج الشرقي أمام قرية العقال البحري بالبداري أثناء مشاركتهم في عرس بالقرية نتج عنه مصرع ” عبدالله. ش . م ” 20سنه ، و ” عبدالرحيم .ع .س ” 23 سنة ، و ” محمد .ع .أ ” 22 سنة ، ” احمد .ع .أ ” 24 سنة ، و ” محمد .ر .أ ” 25 سنة ، و ” سيد .ع .إ” 14 سنة ، وإصابة ” حسين .م .ع ” 21 سنة وتم تحويله الى مستشفى أسيوط الجامعي.