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بالأسماء.. مصرع 6 وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بأسيوط

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بالأسماء.. مصرع 6 وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بأسيوط بالأسماء.. مصرع 6 وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بأسيوط
ننشر أسماء 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب شخص آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع بوسط نجع الشيخ على التابع لقرية العقال البحرى بمركز البدارى بأسيوط، أثناء مشاركة راكبيها فى حفل زفاف بالقرية، وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير مستشفى البدارى المركزى يفيد بالواقعة.

المصابون هم: سيد عباس إسماعيل بخيت 53 سنة مدرس "جثة هامدة"، ومحمد رأفت محمود" طفل 11 سنة "جثة هامدة"، وعبد الله شعبان محمود 20 سنة طالب "جثة هامدةً "، وَعَبَد الرحمن محسن عبد الله 23 سنة "جثة هامدةً"، وأحمد عبد الباسط أحمد سليمان طالب "جثة هامدة"، ومحمد عبد الباسط أحمد 18 سنة طالب "جثة هامدة"، وحسين محمد على سليمان 17 سنة طالب "مصاب"، وجميعهم من نجع الشيخ على التابع لقرية العقال البحرى.

بسؤال أهليتهم أقروا بأن المتوفين كانوا يستقلون سيارة ملاكى خاصتهم وأثناء مشاركتهم فى حفل زفاف اختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة وانقلبت فى الترعة المارة بوسط القرية.

تم إيداع الجثامين بمشرحة مستشفى البدارى المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتصريح بدفن الجثث.

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مصر 365