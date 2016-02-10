ضبط المتهمين بإصابة رئيس نقطة شلشلمون لسرقة سلاحه ودراجته البخارية بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، اليوم، الأربعاء، برئاسة اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين بإطلاق الخرطوش على رئيس نقطة قرية شلشملون لسرقة سلاحه ودراجته البخارية.

تلقى العميد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث المديرية، إخطار اليوم، الأربعاء، من العقيد محمود جمال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، يفيد بتمكن النقباء أحمد حسن ومحمد فؤاد ومحمود شكرى وأحمد شويخ وكريم عبد الباسط معاونى مباحث منيا القمح ، برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس المباحث، بعد ساعات من اعتراض طريق رئيس نقطة شلشلمون، أثناء عودته من عمله، ناحية قرية النعامنة، دائرة المركز.

وتبين أن الجناة هم كل من "ضياء ح ع" 25 سنة شهرته الحن، ومقيم سبق اتهامه فى قضية شروع فى قتل و"ضياء ف" شهرته "سرية" 24 سنة عاطل ومقيمين قرية النعمانة وبحوزتهما 2 فرد خرطوش و2 فارغ وعدد 8 طلقات خرطوش حية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية ، يفيد ببلاغ بإصابة أمين الشرطة "بشير الشحات"، رئيس نقطة شلشلمون، بالخرطوش، وحالته مستقرة، ولاذا الجناة بالفرار بعد مقاومة أمين الشرطة، وفشلوا فى سرقة السلاح.