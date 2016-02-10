31 مارس الحكم فى دعوى تطالب بعزل شيخ الأزهر لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى

حجزت محكمة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هشام الصغير وأمانة سر ناصر عبد الرازق، اليوم الأربعاء، دعوى تطالب بعزل شيخ الأزهر ومحيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية من وظيفتهما لامتناعهما عن تنفيذ حكم لجلسة 31 مارس للحكم.

كان هانى أبو سنة محامى المدعين قد حصل على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بأحقية المبعوثين بالخارج فى صرف مستحقات مالية عن مدة بعثتهم طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 92، إلا أن المدعى عليهما لم ينفذا الحكم مما دفع محامى المدعين لإقامة جنحة مباشرة ضدهما فى الدعوى رقم 7810 لسنة 2015 .

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