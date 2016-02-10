نائب بكفر الشيخ يتواصل مع "ترانس جاس" لتوصيل الغاز لـ"سيدى سالم"

التقى محمد فيصل عبيدى عضو مجلس النواب عن حزب النور، عن دائرة سيدى سالم فى محافظة كفر الشيخ، المهندس شريف حماد مدير عام "ترانس جاس" بكفر الشيخ، والمسئولة عن تركيب الغاز الطبيعى بالمحافظة لمناقشة توصيل الغاز لمدينة سيدى سالم، قبل البدء فى عمليات رصف الطرق لمنع إهدار المال العام.

وحصل نائب النور على موافقة حماد بتشكيل لجنة للمعاينة برئاسته، على أن تبدأ عملها يوم 25 فبراير الجارى.

وكان نائب النور قد تقدم بطلب للواء السيد نصر المحافظ لتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة سيدى سالم، ومن المقرر أن يتم إنشاء محطة تزويد السيارات بالغاز أيضًا ضمن خطة التنفيذ.

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