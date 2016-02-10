بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إعادة تأهيل أحد مداخل مدينة المستقبل

أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية جولة ميدانية بمدينة المستقبل السكنية، اليوم، الأربعاء، رافقه خلالها المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة والأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة والنائبة آمال رزق الله عضو مجلس الشعب الجديد ومحمد الغمرى رئيس لجنة خدمات المستقبل.

وتفقد المحافظ ما يجرى تنفيذه بمنطقة الـ6000 وحدة لحل مشكلة تراكمات المياه الجوفية بأحد الشوارع التى تعد واحدة من المداخل الرئيسية للمدينة والتى كانت تعانى منذ فترة من تجمعات المياه الراكدة وانتشار البوص والحشائش الأمر الذى كان يؤرق سكان المنطقة ويحول دون المرور بالشارع والذى يبلغ طوله نحو 2 كيلو متر وبالمشاركة الشعبية وإسهامات عدد من رجال الأعمال الشرفاء تم الانتهاء من تطهير الشارع من الحشائش والبوص وشفط كميات المياه الراكدة وتنفيذ أعمال إعادة التأهيل بتكلفة تجاوزت مائة ألف جنيها بالجهود الذاتية وتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية ووضع طبقة جديدة من الأساس وتجهيزه لإعادة رصفه من جديد ورفع كفاءة وتطوير الشارع بالكامل.

وأشاد المحافظ بدور المشاركة المجتمعية والشعبية جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق تنمية حقيقية وملموسة يشعر بها المواطنون وتساهم فى إعادة بناء مصر الجديدة.

>



>