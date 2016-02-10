"التعليم العالى": قبول الوافدين بحد أدنى 65% للكليات العلمية و55% للنظرية

وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية التابع لوزارة التعليم العالى على قواعد تنسيق قبول الطلاب الوافدين بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى 2016 -2017، التى تضمنت أن يكون الحد الأدنى لمجموع تقدم الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية بالكليات العملية 65% والكليات النظرية 55%.

وأقر المجلس، حسب بيان إعلامى اليوم، الأربعاء، مراعاة اشتراطات القبول التى تحددها سفارات الدول التى يتبعها الطلاب الوافدين، وأن يكون عدد الطلاب الوافدين المقبولين بكل كلية زيادة إضافية على العدد المقرر للكلية، ويحق للطلاب الوافدين التقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية فى أى وقت خلال فترة تنسيق القبول، على أن ترسل الجامعة عقب انتهاء فترة التنسيق كشوفاً بأسماء وبيانات الطلاب الوافدين بكل كلية إلى مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية.

وأكد المجلس، ضرورة أن يقوم ممثل وزير التعليم العالى بالجامعة بمتابعة عملية قبول الطلاب الوافدين بكليات الجامعة وإعداد تقرير بشأنها، تمهيداً لعرضه على أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛ وذلك حرصاً من الوزارة على جودة العملية التعليمية بالجامعات الخاصة والأهلية.

ووافق المجلس أيضاً على بدء الدراسات العليا لدرجة ماجستير العلوم الصيدلية فى تخصصى "الكيمياء الصيدلية" و"الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية" بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى بجامعة المستقبل بشرط استيفاء المقومات المادية والبشرية لذلك، كما أحيط المجلس علماً بخطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن خضوع أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن الستين وعينوا أساتذة متفرغين للضوابط والقواعد المالية المطبقة على إعارة الأساتذة العاملين، وكذلك خطاب النقيب العام لصيادلة مصر بشأن توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة بالجامعات الخاصة والأهلية.