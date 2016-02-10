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ماذا قالت عهود الرومي بعد اختيارها "وزيرة دولة للسعادة"؟

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ماذا قالت عهود الرومي بعد اختيارها "وزيرة دولة للسعادة"؟ ماذا قالت عهود الرومي بعد اختيارها "وزيرة دولة للسعادة"؟

أعربت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة عن اعتزازها بثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،  رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعيينها عضوة في التشكيل الوزاري الجديد.

وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي " إن قيادتنا الرشيدة لم تتوقف يوما عن التطوير والتغيير بهدف تحقيق سعادة المجتمع  وإن دولة الإمارات تأسست منذ نشأتها على تحقيق الخير والسعادة للجميع".

وأضافت معالي عهود الرومي أن صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يرسمون اليوم نموذجا جديدا في عمل الحكومات .. نموذج يقوم على قيم السعادة والتسامح ويتطلع دائما لاستشراف المستقبل ويعمل بشكل مستمر على إشراك الشباب في مسيرة التنمية المباركة.

وقالت معاليها " أتطلع لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي أعلنها وهي إطلاق خطط وبرامج ومشاريع ومؤشرات عبر كافة مؤسسات بهدف توفير بيئة مناسبة لتحقيق السعادة في مجتمعنا وفي أماكن عملنا وعند كافة الفئات .. كما أتطلع أيضا لتحقيق رؤية سموه في رفع ترتيب دولتنا عالميا في مؤشر السعادة " .

وأضافت " إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد غيّر مفهوم عمل الحكومة وغيّر أيضا الغاية من برامجها وسياساتها ليوجهها لتحقيق هدف واحد وهو سعادة الناس ورضاهم واليوم فريقه كلهم سيسعون لتحقيق هذا الهدف والغاية " .

وختمت معالي الرومي تصريحها بأن الإشادة الإعلامية العالمية برؤية قيادتنا الرشيدة بتعيين وزير للسعادة يرسخ وضع حكومة الإمارات كحكومة مبتكرة مبادرة حققت المراكز الأولى في كفاءتها وعملها خلال الفترات الماضية بشهادة كافة المنظمات الدولية .. وقالت " وكل ذلك يحملنا جميعا مسئولية مضاعفة كفريق عمل لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن نواصل العمل لتحقيق رؤيته وتطلعاته .. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لنكون على قدر هذه المسؤولية".

 

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