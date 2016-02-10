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بالصور.. فتاة بريطانية فقدت 38 كيلو بفضل اليوتيوب فى 30 يوما

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بالصور.. فتاة بريطانية فقدت 38 كيلو بفضل اليوتيوب فى 30 يوما بالصور.. فتاة بريطانية فقدت 38 كيلو بفضل اليوتيوب فى 30 يوما
رؤيتها لنفسها فى مرآة أحد المحلات التجارية كانت نقطة التحول فى حياة "ليزى كورتى"، البالغة من العمر 22 عاما والمقيمة فى لندن، حيث شاهدت حجم المشكلة التى وصلت إليها وهو ضياع أنوثتها وجمالها خلف الوزن الزائد، والذى بلغ 102 كيلو جرام.

ليزى كورتى الفتاة البريطانية (1)

من هذه اللحظة اتخذت ليزى قرارا بالابتعاد عن البطاطس والحلويات والشيكولاته، وخلال 30 يوما استطاعت التخلص من 38 كيلو جراما، وانخفاض وزنها لـ 51 كيلو جراما.

وقالت "ليزى" للموقع البريطانى "ديلى ميل": وزنى منذ صغرى لا يعرف السمنة، ولكن بسبب تناول الأطعمة غير الصحية والحلويات الكثيرة أصبح وزنى ضخما بشكل أثر على حياتى وصحتى سلبيا.

ليزى كورتى الفتاة البريطانية (2)

وتابعت "خجلت من الذهاب لصالات الجيم وقلدت مضمون فى اليوتيوب يحوى تدريبات رياضية مارستها فى المنزل وبعد خسارتى 19 كيلو من وزنى الأصلى ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية، واستطعت خلال 30 يوما من الانتظام فى تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة خسارة 38 كيلو من وزنى".

ليزى كورتى الفتاة البريطانية (3)

واستعانت "ليزى" بآراء المتابعين على الأنستجرام لتقوية إرادتها عن طريق نشر صورها أثناء تطور شكل جسمها، حيث تابعها أكثر من 37 ألف شخص، والآن هى تزن 51 كيلو وأصبحت من مشاهير على موقع التواصل الاجتماعى "أنستجرام".
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