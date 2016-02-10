زراعة العدسات أفضل طرق علاج قصر النظر

قصر النظر من العيوب التى تؤثر على رؤية الأشياء بسهولة وبسببه يضطر الإنسان لارتداء نظارة طبية كى يستطيع الرؤية بسهولة أو يجرى عملية تصحيح إبصار. قصر النظر

>وقال الدكتور محمد أنيس، مدرس الرمد بكلية طب قصر العينى، إن قصر النظر من عيوب الإبصار الناتجة عن سقوط أشعة الضوء أمام شبكية العين ما يتسبب فى رؤية الأشياء بصورة مهزوزة. قصر النظر وتصحيح الأبصار

>وتابع مدرس الرمد: "فى السابق كان لا يمكن لمريض قصر النظر إجراء عملية تصحيح إبصار إذا كان قصر النظر يصل لـ10 درجات أو سمك القرنية قليل أو ضعيف. علاج قصر النظر بزرع القرنية

>وأشار د. محمد إلى أن التطور العلمى فى علم العيون أتاح إمكانية إجراء عملية زرع عدسات ثانوية فوق العدسة الأصلية داخل العين وهذه العملية تتم بعمل فتحة صغير 3مل وباستخدام بنج موضعى حول العين دون غرز وفى اليوم الثانى يمكن للمريض ممارسة عمله مرة أخرى.

>وأضاف مدرس الرمد أن زراعة العدسات لا تساهم فى تغيرات بشكل أو لون العين وبسببها يستطيع الإنسان الرؤية بسهولة ودون ارتداء النظارة الطبية.

شبكةعيونالإخبارية

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