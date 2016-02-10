إصابة ضابط و3 مجندين ونجاة 19 سائحًا صينيًا في حادث تصادم بقنا‎

أصيب ضابط شرطة وثلاثة مجندين من قوة تأمين الأفواج السياحية، ونجا 19 سائحا صينيا من الموت، إثر تصادم بين سيارة شرطة وأتوبيس سياحى بناحية الكيلو 35 بطريق قنا- البحر الأحمر.

تم نقل المصابين لمستشفي قنا العام من أفراد الشرطة، فيما تم الدفع بأتوبيس سياحى آخر لنقل السائحين بعد تهشم مقدمة الأتوبيس الذي كان يقلهم.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من النقيب أحمد مجدي رئيس غرفة عمليات البحث بإصابة كل من ملازم أول مجدي فايز وثلاثة مجندين آخرين بعد تصادم سيارة الشرطة التى كانت تقلهم بأتوبيس سياحي يقل 19 صينيا​.​

كشفت التحريات الأولية، بأنه حال قيام سيارة الشرطة رقم 5353- ب15 قيادة المجند أحمد حسنى عبدالعال من قوة تأمين الطرق والأفواج السياحية بتأمين الطريق اصطدم بها الاتوبيس السياحي رقم 3421 ف- ر سياحة قيادة محمد بدر الدين، والذي كان يقل على متنه 19 سائحا صينيا كانوا في طريقهم من الغردقة إلى الأقصر.

تم على الفور الدفع بـ5سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفي قنا العام ​.​

وانتقل اللواءان صلاح حسان مدير أمن قنا، وأحمد عبدالغفار حكمدار المديرية، إلى المستشفي للاطمئنان على حالة المصابين من رجال الشرطة، فيما تم الدفع بأتوبيس سياحى آخر لنقل السائحين بعد تهشم مقدمة الأتوبيس.

وحملت التحريات خطأ قائد الاتوبيس بعد انحراف عجلة القيادة من يده خلال الرحلة واصطدامه بسيارة الشرطة​.​