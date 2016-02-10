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بالصور.. السفير السويسرى يرقص خلال الحفل الغنائى لـ"باستيان بيكر" بأسوان

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بالصور.. السفير السويسرى يرقص خلال الحفل الغنائى لـ"باستيان بيكر" بأسوان بالصور.. السفير السويسرى يرقص خلال الحفل الغنائى لـ"باستيان بيكر" بأسوان
شهد الحفل الغنائى، للمطرب ومؤلف الأغانى السويسرى، باستيان بيكر، اليوم، الأربعاء، تجاوباً كبير من حضور الحفل بالمسرح الصيفى بكورنيش مدينة أسوان، خيث رقص السفير السويسرى بالقاهرة "ماركوس لايتنر" تجاوباً مع الأغانى السويسرية والتصفيق وسط حضور وفد من السفارة السويسرية.

وتأتى حفل المطرب ومؤلف الأغانى السويسرى الشهير "باستيان بيكر"، بمشاركة فريق مشروع النيل من بعض الأفارقة يمثلون عدد من دول حوض النيل، تحت رعاية السفارة السويسرية بالقاهرة، لدعم مشروعاتها التنموية داخل محافظة أسوان.
>الحفل الغنائى للمطرب باستيان بيكر (1)

الحفل الغنائى للمطرب باستيان بيكر (2)

الحفل الغنائى للمطرب باستيان بيكر (3)

الحفل الغنائى للمطرب باستيان بيكر (4)

الحفل الغنائى للمطرب باستيان بيكر (5)

الحفل الغنائى للمطرب باستيان بيكر (6)

الحفل الغنائى للمطرب باستيان بيكر (7)
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