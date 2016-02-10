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"التعليم العالى": إيقاف قبول طلاب جدد بجامعة هليوبوليس

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"التعليم العالى": إيقاف قبول طلاب جدد بجامعة هليوبوليس "التعليم العالى": إيقاف قبول طلاب جدد بجامعة هليوبوليس
قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية التابع لوزارة التعليم العالى، إيقاف قبول طلاب جدد بجامعة هليوبوليس لحين تقنين أوضاع موقع الجامعة الجديد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما وافق المجلس على بدء الدراسات العليا فى برنامجى الماجستير فى "الاستعاضة وزراعة الأسنان" و"الدبلوم الإكلينيكى" بكلية طب الفم والأسنان بجامعة فاروس بالإسكندرية.

وعقد المجلس، اجتماعاً مساء اليوم، الأربعاء، برئاسـة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة، وفى بداية الجلسة هنأ المجلس عز الدين أبو ستيت بمناسبة توليه أمانة مجلس الجامعات الخاصة، والأهلية والدكتورة ألفت كامل، رئيس الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة عضويتها فى مجلس النواب.

وناقش المجلس، حسب بيان إعلامى اليوم، استعدادات الجامعات الخاصة والأهلية لبدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 13 فبراير الجارى، وذلك من حيث إعداد المبانى والمنشآت والمعامل والورش والمكتبات.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية فى منظومة التعليم العالى، وضرورة الارتقاء بمستوى خريجيها بما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل فى التخصصات المختلفة، مضيفا أن جودة التعليم هى ركيزة أساسية لكافة مؤسسات التعليم العالى فى .

وأشار "الشيحى"، إلى أنه تم تشكيل لجنة موحدة لفحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية والكليات الجديدة والفروع مؤكداً أن هذه اللجنة تضم فى عضويتها عدداً من المتخصصين فى المجالات المختلفة وسوف تعمل وفق ضوابط ومعايير محددة.

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مصر 365

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