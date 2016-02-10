مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى، منذ قليل، 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم ثلاث سيارات بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ب ر أ 8297 نقل وفر قائدها هارباً تاركاً السيارة،

>والسيارة رقم د ط و 5729 أجرة قيادة محمد شوقى صديق 33 سنة سائق مقيم كوم النور ميت غمر دقهلية، والسيارة رقم ر ص ى 137 ملاكى قيادة هانى محمد الشحات عوض 45 سنة مندوب خدمة بمطار القاهرة الجوى مقيم الزاوية الحمراء القاهرة، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث فوجئ قائدها بدوران سيارة نقل مجهولة من إحدى فتحات الطريق، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها واصطدامها بالسيارة الثانية وتوالى اصطدام السيارة الثالثة بهما.

أسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وهم: يحيى السيد عبد السلام الأقرع 29 سنة، وياسر السيد محمد دعبس 30 سنة حاصل على ليسانس أداب، ويحيى السيد عبد الوهاب السيد 26 سنة حاصل على دبلوم تجارة يقيمون ميت غمر دقهلية، بالإضافة إلى سيدتين مجهولتين الأولى فى العقد الرابع والثانية فى العقد الثالث من العمر، إلى جانب إصابة قائد السيارة الثانية و2 من بينهم محمود فتحى أبو الفتوح عبد المطلب 33 سنة عريف قوات مسلحة بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج، تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثتين والنشر عنهما، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط قائد السيارة الأولى والسيارة المتسببة فى الحادث وقائدها.