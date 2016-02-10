صور| محافظ سوهاج يدشن حملة «صيادلة بدون فيروس سي»‎

دشن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، حملة “صيادلة بدون فيروس سي”، وذلك بمقر نقابة الصيادلة بسوهاج بحضور الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورأحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، والدكتور أحمد القاضي نقيب صيادلة سوهاج، والدكتور أحمد أبو دومة، منسق الحملة بمحافظات الصعيد، ولفيف من الأطباء والصيادلة .

وأطلقت الحملة برعاية محافظ الإقليم و الدكتورمحي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر، والدكتور أحمد حماد، وزير الصحة بالتعاون بين نقابة الصيادلة وأحد معامل التحاليل الطبية ولمدة 6 أيام في الفترة من العاشر وحتي السادس عشر من فبراير الجاري من الساعة العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا.

وأكد المحافظ، خلال لقائه بالأطباء والصيادلة، أهمية دورهم من حيث التعامل المباشر مع المواطنين والمرضي للتخفيف من آلامهم، داعيا للعمل على حل جميع مشاكل الفريق الطبي .

وقال، إنه يجب أن نتذكر رسالتنا نحو المريض وكيف نستطيع التخفيض من تكاليف العلاج والتحاليل، معلنا عن إطلاقه لحملة موازية بجميع مراكز ومدن وقري سوهاج تحت شعار “سوهاج خالية من فيروس سي” قريبا، لافتا إلي أن المنظومة الصحية بسوهاج هي جزء من المنظومة الصحية في مصر عامة، ولا يجب علينا علاج جزء واحد فقط، فالتحديات والمشكلات كثيرة، وعند حل أي مشكلة لابد من حلها من جميع الجوانب .

وأضاف، أنه لابد من نظرة إلي مكونات الخدمة الصحية “القوى البشرية من أطباء، وصيادلة، وأطباء أسنان، وعلاج طبيعي، وتمريض، وكل الكوادر الموجودة بالمنشآت الصحية”، ثم البنية التحتية الموجودة والتي تحتاج إلي ترميم وصيانة، ثم الأجهزة الطبية والعمل علي تحديثها، وعند النظر إلى القوى البشرية لابد من الاهتمام بدخلها وتوفير فرص التدريب والعمل علي زيادة العمل لديها، وبالتالي كل لك سوف ينعكس علي المرضي بشكل عام وخاصة في سوهاج .