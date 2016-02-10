أخبار عاجلة

كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ -
برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة -
تفكيك قنبلة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب -
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» -
رئيس مجلس النواب: تفجيرات الكنائيس مؤامرة كبرى تحاك للوطن -
استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في تفجير كنيسة مارجرجس -
غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين -
بث مباشر من موقع انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور| محافظ سوهاج يدشن حملة «صيادلة بدون فيروس سي»‎

Google+ Print
صور| محافظ سوهاج يدشن حملة «صيادلة بدون فيروس سي»‎ صور| محافظ سوهاج يدشن حملة «صيادلة بدون فيروس سي»‎

دشن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، حملة “صيادلة بدون فيروس سي”، وذلك بمقر نقابة الصيادلة بسوهاج بحضور الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورأحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، والدكتور أحمد القاضي نقيب صيادلة سوهاج، والدكتور أحمد أبو دومة، منسق الحملة بمحافظات الصعيد، ولفيف من الأطباء والصيادلة .

 وأطلقت الحملة برعاية محافظ الإقليم و الدكتورمحي الدين عبيد نقيب صيادلة ، والدكتور أحمد حماد، وزير الصحة بالتعاون بين نقابة الصيادلة وأحد معامل التحاليل الطبية ولمدة 6 أيام في الفترة من العاشر وحتي السادس عشر من فبراير الجاري من الساعة العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا.

  وأكد المحافظ، خلال لقائه بالأطباء والصيادلة، أهمية دورهم من حيث التعامل المباشر مع المواطنين والمرضي للتخفيف من آلامهم، داعيا للعمل على حل جميع مشاكل الفريق الطبي .

  وقال، إنه يجب أن نتذكر رسالتنا نحو المريض وكيف نستطيع التخفيض من تكاليف العلاج والتحاليل، معلنا عن إطلاقه لحملة موازية بجميع مراكز ومدن وقري سوهاج تحت شعار “سوهاج خالية من فيروس سي”  قريبا، لافتا إلي أن المنظومة الصحية بسوهاج هي جزء من المنظومة الصحية في مصر عامة، ولا يجب علينا علاج جزء واحد فقط، فالتحديات والمشكلات كثيرة، وعند حل أي مشكلة لابد من حلها من جميع الجوانب .

وأضاف، أنه لابد من نظرة إلي مكونات الخدمة الصحية “القوى البشرية من أطباء، وصيادلة، وأطباء أسنان، وعلاج طبيعي، وتمريض، وكل الكوادر الموجودة بالمنشآت الصحية”، ثم البنية التحتية الموجودة والتي تحتاج إلي ترميم وصيانة، ثم الأجهزة الطبية والعمل علي تحديثها، وعند النظر إلى القوى البشرية لابد من الاهتمام بدخلها وتوفير فرص التدريب والعمل علي زيادة العمل لديها، وبالتالي كل لك سوف ينعكس علي المرضي بشكل عام وخاصة في سوهاج .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين