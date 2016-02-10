محافظ سوهاج يدشن حملة "صيادلة بدون فيروس سى"

دشن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، حملة " صيادلة بدون فيروس سي " بمقر نقابة الصيادلة بسوهاج، بحضور الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وأحمد فوزى نقيب أطباء سوهاج والدكتور أحمد القاضى نقيب صيادلة سوهاج والدكتور أحمد أبو دومة منسق الحملة بمحافظات الصعيد ولفيف من الأطباء والصيادلة .

أطلقت الحملة تحت رعاية الدكتورأحمد عماد وزير الصحة والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم والدكتور محي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر، بالتعاون بين نقابة الصيادلة وأحد معامل التحاليل الطبية ولمدة 6 أيام في الفترة من العاشر وحتى السادس عشر من فبراير الجارى من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

>