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سفير سويسرا من أسوان: نقدم مبادرات تنموية لإدارة الموارد المائية فى مصر

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سفير سويسرا من أسوان: نقدم مبادرات تنموية لإدارة الموارد المائية فى مصر سفير سويسرا من أسوان: نقدم مبادرات تنموية لإدارة الموارد المائية فى مصر
أكد ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، أن دولة سويسرا تقدم مبادرات تنموية تهدف إلى استغلال إدارة الموارد المائية فى ، وعلق قائلاً "سويسرا لديها أهم الأنهار فى أوروبا، لذلك هى غنية بالموارد المائية".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للمطرب الشاب السويسرى باستيان بيكر، والخاص بحفله اليوم، الأربعاء، بقاعة المسرح الصيفى بمدينة أسوان، بحضور ماركوس لايتنر، السفير السويسرى، ومينا جرجس، مدير عام مشروع النيل، ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، ومملثين أفارقة لدول حوض النيل.

وأضاف سفير سويسرا فى القاهرة، أن أسوان هى المحافظة التى تقوم سويسرا بأكبر عدد من المشاريع فيها، وهى محافظة تعانى حالياً من أعلى معدلات البطالة فى صعيد مصر، مشيراً إلى أن أسوان تعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة، ولذلك تواجه مصاعب اقتصادية، مما أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة.

وأوضح "لايتنر"، أن تنظيم حفل غنائى للمطرب ومؤلف الأغانى السويسرى الشهير باستيان بيكر، يعد بمثابة الحدث الخاص بالشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية السويسرية، من خلال التفاعل مع الشباب فى أسوان، تهدف زيارة باستيان بيكر إلى تسليط الضوء على أهمية استدامة النظام البيئى للنيل.

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مصر 365

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