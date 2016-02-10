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باستيان بيكر: "سعيد بأن غنائى لتقريب وجهات النظر بين شعوب دول حوض النيل"

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باستيان بيكر: "سعيد بأن غنائى لتقريب وجهات النظر بين شعوب دول حوض النيل" باستيان بيكر: "سعيد بأن غنائى لتقريب وجهات النظر بين شعوب دول حوض النيل"
قال باستيان بيكر، المطرب ومؤلف الأغانى السويسرى: "أنا سعيد لأننى أغنى لأول مرة فى ومدينة أسوان، بهدف تقريب وجهات النظر بين الشعوب، وتحديداً لدول حوض النيل الـ11، لتسليط الضوء على أهمية استدامة النظام البيئى للنيل".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده المطرب الشاب السويسرى، بقاعة المسرح الصيفى بمدينة أسوان، مساء اليوم، الأربعاء، بحضور ماركوس لايتنر، السفير السويسرى، ومينا جرجس، مدير عام مشروع النيل، ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، ومملثين أفارقة لدول حوض النيل.

وتقدم "بيكر" بالشكر لسفارة سويسرا على ما تقدمه من دعم لمشروعات تنموية فى صعيد مصر، مؤكداً أن مشاركته فى حفل غنائى مع فريق مشروع النيل في أسوان، من خلال مبادرة تقوم بتنظيم حفلات موسيقية لخلق صلة ربط بين المجتمعات التى تعيش في حوض النيل لرفع مستوى الوعى حول التنمية المستدامة.

وأشار المطرب السويسرى، إلى أنه زار مواقع ثلاثة مشاريع تنموية سويسرية، المشروع الأول هو البرنامج السويسرى للمياه فى أسوان، وهو يساعد على توفير وإدارة المياه الصالحة للشرب لسكان منطقة الناصرية فى أسوان، والمشروع الثاني هو مشروع لتحسين كفاءة استخدام المياه وللدعم الاقتصادى، وهو يساعد المزارعين في إعادة بناء وإدارة مساقى، أما المشروع الثالث فهو مشروع لتوظيف الشباب ويساعد على تدريبهم وخلق فرص عمل لهم.
>باستيان بيكر، المطرب ومؤلف الأغانى السويسرى (1)

باستيان بيكر، المطرب ومؤلف الأغانى السويسرى (2)

باستيان بيكر، المطرب ومؤلف الأغانى السويسرى (3)

باستيان بيكر، المطرب ومؤلف الأغانى السويسرى (4)

باستيان بيكر، المطرب ومؤلف الأغانى السويسرى (5)
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