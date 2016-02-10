بالصور.. جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة نويبع

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة نويبع، حيث استمع لشرح واف عن موقف مشروعات الخطة الاستثمارية من اللواء صبرى الوزيرى رئيس مدينة نويبع، وذلك فى إطار الجولات الميدانية لمحافظ جنوب سيناء، والاستعدادات لاحتفالات العيد القومى للمحافظة.

حيث بلغت إجمالى مشروعات الخطة عن العام المالى 2015/2016 مبلغ 9.270 مليون جنيه تركزت حول أربعة محاور رئيسية هى الكهرباء، ورصف الطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية وتم من خلالها رفع كفاءة محطة مياه الشرب من 3500م3/ يوم إلى 10 آلاف متر3 / يوم، وجارى إنشاء محطة تحلية أخرى بطاقة 10 آلاف متر3/يوم بمعرفة القوات المسلحة.

كما تم إنشاء إدارة تعليمية جديدة بالمدينة، وفتح منافذ سلع غذائية ومجمدات لحوم تابعة للقوات المسلحة ووزارة الزراعة، وإنشاء مخبز بمنطقة الميناء، بالإضافة لإنشاء عدد 4 ملاعب خماسية بالإضافة للملاعب القانونية التى سيتم إنشاؤها.

كما تم الموافقة على توفير محول كهرباء للمنطقة الصناعية بنويبع بناء على رغبة أهالى المنطقة أسوة بالمياه والصرف الصحى لتكون كاملة المرافق.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة أول كوبرى للسيول على أرض محافظة جنوب سيناء والذى يسمح بالحركة بالمدينة فى حالة وجود سيول لعدم قطع الطريق كإضافة جديدة من ضمن خطة حماية المدينة من السيول والبالغ تكلفتها 300 مليون جنيه.

وتفقد أيضا مساكن الـ96 وحدة سكنية والتى تم إنشاؤها منذ ما يقرب من 20 عاما بعد أن تم حمايتها من السيول، ورفع كفاءتها وسيتم تسليم العقود لمستحقيها فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى مارس 2016.

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