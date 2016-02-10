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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق حملة "صيادلة مصر بلا فيروس سى"

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق حملة "صيادلة مصر بلا فيروس سى" بالصور.. محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق حملة "صيادلة مصر بلا فيروس سى"
شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم انطلاق مبادرة النقابة العامة للصيادلة تحت عنوان "صيادلة بلا فيروس سى" والتى تقام اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى يوم 16 فبراير 2016، وتعد جزء أساسيا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مصر 2020 بلا فيروس سى"، التى يجرى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية تحت رعاية الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور إبراهيم عيد النقيب العام لصيادلة مصر.

رافق المحافظ كل من الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور سعيد الشربينى نقيب أطباء الإسماعيلية رئيس اتحاد المهن الطبية والدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر والمنسق العام للحملة القومية "صيادلة بلا فيروس" والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية والدكتور سامح نصيف أمين عام الاتحاد أمين عام نقابة الصيادلة والدكتور أحمد الحضرى نقيب الأطباء البيطريين والدكتور خليل جاد نقيب أطباء أسنان الإسماعيلية نائب رئيس اتحاد المهن الطبية وعدد كبير من أعضاء نقابة الصيادلة والقيادات التنفيذية، كما حضر مراسم انطلاق الحملة من نواب البرلمان بالإسماعيلية النائب أشرف عمارة والنائبة آمال رزق الله.

وأوضح الدكتور أشرف مكاوى المنسق العام للحملة على مستوى مصر أن الحملة تستهدف إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية والكشف عن الإصابة بالفيروس بالمجان لعدد 200 ألف صيدلى وأسرهم، وأضاف أنها سوف تخدم قطاعا كبير من المجتمع فى المرحلة الثانية لها.
>محافظ الاسماعيلية يشهد انطلاق المبادرة مصر بلا فيروس (1)

محافظ الاسماعيلية يشهد انطلاق المبادرة مصر بلا فيروس (2)

محافظ الاسماعيلية يشهد انطلاق المبادرة مصر بلا فيروس (3)

محافظ الاسماعيلية يشهد انطلاق المبادرة مصر بلا فيروس (4)

محافظ الاسماعيلية يشهد انطلاق المبادرة مصر بلا فيروس (5)

محافظ الاسماعيلية يشهد انطلاق المبادرة مصر بلا فيروس (6)
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مصر 365

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