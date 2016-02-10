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دورة تدريبية لشباب الخريجين بالإسماعيلية فى مجال التنمية البشرية والتسويق

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دورة تدريبية لشباب الخريجين بالإسماعيلية فى مجال التنمية البشرية والتسويق دورة تدريبية لشباب الخريجين بالإسماعيلية فى مجال التنمية البشرية والتسويق
فى إطار خطة محافظة الاسماعيلية والعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، يقيم مركز "سكيلز أكاديمى" تحت إشراف جهاز تشغيل شباب الخريجين بتنفيذ دورة تدريبية لشباب الخريجين فى مجال التنمية البشرية والتسويق وتأهيل الشباب للعمل فى القطاع الخاص.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية فى بيان رسمى اليوم، الأربعاء، أن الدورة تبدأ ذلك خلال الفترة من 2، 3 مارس بمكتبة العامة لإعداد الشباب لسوق العمل حسب الفرص المتاحة فى القطاع الخاص وعلى الشباب والفتيات الراغبين فى حضور هذه الدورة وتسجيل أسمائهم التقدم الى جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة بالديوان العام بالشيخ زايد .

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