جامعة كفر الشيخ: وزير التعليم العالى يضع جدولا زمنيا لتشغيل المستشفى الجامعى

قال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المدينة ستشهد صباح غد الخميس، عروضًا فى الشوارع لشباب الجامعات المصرية، ويعقبها ترأس الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، للاستعداد للفصل الدراسى الثانى للجامعات المصرية بحضور رؤساء ونواب الجامعات المصرية.

وأضاف عبدالله جاد أمين عام جامعة كفر الشيخ، أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سيعقد اجتماعًا يضم الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، ومستشار الوزير للمستشفيات الجامعية، ومدير المستشفى الجامعى بكفر الشيخ، وعميد كلية الطب بكفر الشيخ، لوضع جدول زمنى لبدء مراحل تشغيل المستشفى الجامعى بكفر الشيخ.