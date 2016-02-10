ضبط ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغردقة

شنت مباحث تموين البحر الأحمر، حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، والصحة اليوم، الأربعاء، استهدفت المرور على ثلاجات حفظ و تجميد المواد الغذائية بالغردقة.

أسفرت الحملة التى قادها الرائد شريف عبد المجيد رئيس مباحث تموين البحر الأحمر من ضبط ربع طن لحوم مستوردة، وكذا كميات كبيرة من كبد الدواجن المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى حيث تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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