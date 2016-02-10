بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد القرية البدوية بطابا تمهيدا لافتتاحها

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة، لمدينة طابا، اليوم، حيث تفقد أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف طريق نويبع / طابا بطول 64 كم، وعرض 14 مترا بتكلفة 100 مليون جنيه والذى سيتم افتتاحه نهائيا فى عيد تحرير سيناء فى الخامس والعشرين من أبريل القادم.

كما تفقد أعمال صيانة وتطوير منفذ طابا البرى والذى كان قد تضرر بفعل السيول العام الماضى، حيث يتم تطويره حاليا ليصبح واجهة حضارية مشرفة لمصر أمام العالم بتكلفة 37 مليون جنيه على مرحلتين أعمال حمايته من السيول، من ضمن خطة وزارة الرى لحماية طابا من أخطار السيول بتكلفة 50 مليون جنيه.

وتفقد القرية البدوية التى أنشأها بالكامل رجل الأعمال سميح ساويرس بتكلفة 60 مليون جنيه تحملتها بالكامل مؤسسة ساويرس الخيرية وتشمل 200 منزلا بدويا، و60 محلا تجاريا، ومدرسة، ومسجدا، ووحدة صحية، ومركز شباب، حيث قرر المحافظ توصيل الكهرباء لها فى الحال، تمهيدا لافتتاحها وتسليم العقود لمستحقيها فى احتفالات المحافظة فى ذكرى رفع العلم على طابا.

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